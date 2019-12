Rifiuti Roma: Pacetti, con questo accordo siamo certi non ci sarà emergenza

- "Con l'accordo con la regione fatti oggi siamo certi che non ci saranno più emergenze in città anche grazie al supporto di regione e governo". Così il capogruppo del Movimento cinque stelle in Campidoglio Giuliano Pacetti, al termine dell'incontro con la Regione Lazio sulla discarica, chiuso con un accordo tra i due enti.(Rer)