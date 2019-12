Roma: cassonetti e falò in strada a Tiburtina, protesta per mancanza riscaldamenti

- Cassonetti e falò in strada alla periferia di Roma: nuova protesta da parte degli abitanti di case popolari del Comune di Roma contro la "mancata accensione dei riscaldamenti". In particolare, a scendere in strada, in via Sante Bargellini, sulla Tiburtina, circa trenta manifestanti che hanno posizionato dei cassonetti al centro della strada e acceso un fuoco. Sul posto le Forze dell'ordine.(Rer)