Milano: De Corato, Sala scirva lettera di scuse ai milanesi come fece per aumento biglietti

- "I passeggeri della metro ancora per 10 mesi dovranno continuare a farsi il 'segno della croce' prima di salire sui treni di Atm. Il tempo ipotizzato dal Comune per risolvere il problema delle frenate improvvise è preoccupante". Così l'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato, commenta la notizia della riunione avvenuta oggi in Procura con i vertici ATM, il Vicesindaco di Milano e il Comandante della Polizia Locale della Città. "Sala - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - invii una lettera di scuse a tutti i milanesi come fece per informarli e per giustificare l'aumento del biglietto Atm scrivendo, allora, che sarebbe servito a 'reperire i mezzi necessari per continuare a mantenere Milano al livello raggiunto oggi e anche a migliorarlo'. Forse- conclude De Corato- oggi sarebbe sufficiente tornare alla sicurezza di qualche anno fa, quando i milanesi potevano andare al lavoro senza il timore di finire al pronto soccorso".(Com)