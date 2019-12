Bolivia: Interpol La Paz trasmetterà in Francia ordine di cattura contro Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità boliviane stanno lavorando per sollecitare un mandato di ricerca internazionale contro l'ex presidente Evo Morales, accusato in patria di terrorismo e sedizione. Il direttore Interpol di La Paz, il colonnello Augusto Russo, ha riferito che l'ordine di arresto spiccato nei giorni scorsi verrà a questo proposito inviato alla direzione generale dell'Interpol, in Francia. "L'Interpol a livello nazionale eseguirà quello che dice la normativa sul trattamento dei dati. Faremo in modo che questo ordine sia trasmesso a Lione, in Francia, in modo che sia valutata e perché si proceda a una notifica a livello mondiale", ha detto Russo. L'ordine di cattura è al momento valido su tutto il territorio nazionale, ma Morales - dopo circa un mese di asilo in Messico - si trova in Argentina in attesa di veder riconosciuto lo status di rifugiato. (segue) (Brb)