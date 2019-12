Bolivia: Interpol La Paz trasmetterà in Francia ordine di cattura contro Morales (3)

- Il governo ad interim della Bolivia riconosce che non "sarà facile" dare seguito all'ordine di cattura, pur riservandosi di poter procedere con una richiesta di estradizione. Buenos Aires, ha confermato ad "Agenzia Nova" una fonte del ministero degli Esteri argentino, non consegnerà l'ex capo dello stato al paese vicino. "Trovandosi Morales in Argentina in condizione di rifugiato gode di una protezione legale rispetto a una richiesta di estradizione da parte del suo paese di origine". Aldilà delle motivazioni legali, ha aggiunto il funzionario, "la condizione di rifugiato di Evo Morales ha origine proprio nel fatto che il governo argentino ritiene che sia in atto una persecuzione politica nei suoi confronti". (segue) (Brb)