Bolivia: Interpol La Paz trasmetterà in Francia ordine di cattura contro Morales (4)

- L'attività di Morales in Argentina ha già causato irritazione a La Paz. Il ministro ad interim della Presidenza della Bolivia, Yerko Nunez, ha annunciato che l'esecutivo presenterà una denuncia presso le istanze internazionali nei confronti dell'Argentina per il sostegno di Buenos Aires a Morales. "Ciò che è chiaro è che nel nostro paese ci sono state frodi, sedizione e atti di terrorismo. E ci dispiace che altri paesi stiano appoggiando ciò che è accaduto nel nostro paese e stiano dando supporto a una persona che ha chiaramente commesso frodi, sedizione e terrorismo in Bolivia", ha detto il ministro parlando in conferenza stampa. "E' chiaro che c'è un interesse dell'Argentina a favorire l'ex presidente Morales, ma noi presenteremo denuncia presso le istanze internazionali competenti", ha aggiunto. (segue) (Brb)