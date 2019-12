A1 Milano-Napoli: risolto incidente, restano 17 km di cose verso Napoli e 13 per Roma

- Sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra l'allacciamento con l'A24 Roma-l'Aquila-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli è stato risolto l'incidente avvenuto al chilometro 579 con coinvolte tre autovetture e un mezzo pesante. Una persona è rimasta ferita in modo grave ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul luogo dell'evento si circola sulle tre corsie disponibili e si registrano, anche per gli elevati volumi di traffico diretti verso sud e in uscita da Roma, 17 Km di coda verso Napoli in A1 e 13 km di coda in D19 Diramazione Roma Sud tra Roma Sud e l'allacciamento con l'A1 e verso l'allacciamento con l'A1. "Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli -b si legge in una nota di Autostrade - si consiglia di percorrere la Strada Statale 6 Casilina verso Valmontone dove rientrare in autostrada verso Napoli. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti 'My Way' in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky Tg24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su Rtl 102.5, su Isoradio 103.3 Fm, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24".(Com)