Torino: Gtt, chiude centro di servizio al cliente in via Cavour 25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 23 dicembre, a Torino, non sarà più operativo il centro di servizio al cliente di Gtt in via Cavour 25, nei pressi di Palazzo Nuovo. Lo comunica con una nota il gruppo torinese trasporti, che spiega che i servizi forniti in via Cavour saranno garantiti presso gli altri centri di servizio al cliente di Porta Nuova, Porta Susa e corso Turati. Per migliorare il servizio alla clientela, inoltre, Gtt proseguirà nel potenziamento dei servizi on-line, con i quali è già possibile acquistare da casa abbonamenti per il trasporto pubblico, permessi di sosta in “zona blu” per residenti o richiedere l’esenzione ZTL. (Rpi)