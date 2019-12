Milano: al via verdepanigarola, il patto di collaborazione nel quartiere corvetto

- Si svolge oggi, durante la festa-mostra 'Auguri, Corvetto!' al MadeInCorvetto, la firma collettiva del patto di collaborazione VerdePanigarola, per la cura degli spazi verdi e delle relazioni di quartiere. Prosegue così, con nuovi protagonisti, quanto già avviato per la rinascita di via Mompiani, nel cuore del quartiere Mazzini. "Un altro importante patto di collaborazione, che va ad aggiungersi ai tanti già siglati dall'Amministrazione comunale – commenta l'Assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini –. I cittadini di Milano si dimostrano sempre più attenti e consapevoli della differenza che ciascuno di noi può fare per rendere più bello e accogliente il proprio quartiere. Sono sempre di più, infatti, i cittadini o le associazioni che propongono al Comune forme di collaborazione per dare vita all'amministrazione condivisa e alla cura della nostra città". La proposta al Comune di Milano di un patto di collaborazione è frutto dell'incontro tra l'azione Luoghicomuni, promossa da Labsus e Italia Nostra Nord Milano all'interno del programma di rigenerazione urbana "Lacittàintorno" di Fondazione Cariplo, e le attività del Laboratorio di Quartiere Mazzini con la Rete Corvetto. (segue) (Com)