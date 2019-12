Milano: al via verdepanigarola, il patto di collaborazione nel quartiere corvetto (2)

- Da un lato, Lacittàintorno ha promosso al proprio interno un'area di attività specificamente dedicata alla promozione dei beni comuni; dall'altro, il servizio di Custodia Sociale e il Laboratorio di Quartiere Mazzini, negli anni divenuto riferimento per il territorio, sono impegnati da tempo nell'accogliere le criticità presenti nei cortili e negli spazi pubblici limitrofi dei nuclei abitativi di edilizia residenziale pubblica, promuovendo soluzioni condivise. Il patto di collaborazione, siglato da 8 abitanti della via, un calzolaio, due portinaie e il Comune di Milano, prevede che cittadine e cittadini attivi ucraini, ivoriani e italiani si uniscano per rigenerare e curare le aiuole come beni comuni. Obiettivo del Patto è la diffusione di buone prassi di gestione degli spazi comuni, in particolare attraverso il ripristino e la cura condivisa delle aiuole di via dei Panigarola, nel cuore del quartiere di edilizia popolare Mazzini. Nei primi mesi del 2020 arriveranno anche due nuovi alberi al civico 5 e 8 di via dei Panigarola, grazie al dialogo aperto con l'Assessorato Politiche Sociali, Urbanistica e Verde del Municipio 4. In prospettiva, i proponenti del Patto prevedono di aprire la collaborazione a ulteriori soggetti interessati, quali i commercianti ambulanti del mercato settimanale e Aler, per mettere in maggiore relazione tra loro gli spazi pubblici e aperti con quelli privati. (segue) (Com)