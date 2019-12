Milano: al via verdepanigarola, il patto di collaborazione nel quartiere corvetto (3)

- Il 12 luglio 2018 in Cascina Nosedo è partito il primo di una serie di incontri di confronto e progettazione sui patti di collaborazione. Oltre ai patti "VerdeMompiani", "Azzaip!" e "VerdePanigarola" in Corvetto sono in preparazione altri 3 patti insieme alle scuole primarie e alle comunità di famiglie, bambini e docenti, a una rete di soggetti interessati alla valorizzazione di piazzale Ferrara. Gli attori di Chiaravalle stanno invece elaborando un "patto cornice" supportandolo con un'inedita attività artistica, con un primo focus sulla piazza principale. A Corvetto e Chiaravalle, con il supporto di Luoghicomuni, diversi attori e cittadini attivi hanno presentato due proposte per l'avviso pubblico "Piazza Aperte in ogni quartiere". Parallelamente, in quartiere Adriano si è firmato diversi mesi fa il patto "Real Giardino", che coinvolge l'Ass. Viviadriano, alcuni singoli cittadini, la Fondazione Casa della Carità e l'Associazione Amici di Casa della Carità. Ad Adriano si sta lavorando con soggetti diversi – scuole, compagnie di teatro, cooperative sociali, associazioni culturali e singoli abitanti – allo sviluppo di altri patti di collaborazione, a cominciare da piazza Costantino, la "porta d'ingresso" al quartiere, che unisce via Padova con via Adriano. (Com)