Regione Lazio: Parisi, grazie a centro destra aiuto a Comuni indebitati, potranno investire in opere pubbliche

- "Il centrodestra si è impegnato per la tutela dei Comuni in difficoltà economica, su cui grava da tempo un debito con la Regione, in alcuni casi molto ingente, derivante dall'utilizzo del servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione sino al dicembre dello scorso anno, servizio oggi gestito dagli Ato". Lo dichiara in una nota Stefano Parisi, portavoce del centrodestra in Consiglio regionale. "I comuni - aggiunge - per regolarizzare la propria situazione debitoria verseranno alla Regione le somme dovute. Grazie all'emendamento che ho presentatore, sottoscritto anche dagli altri capigruppo del centrodestra, e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, queste risorse torneranno agli stessi comuni sotto forma di contributo per la realizzazione di opere pubbliche".(Com)