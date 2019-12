Rifiuti Roma: servirà decreto Governo per velocizzare gara Ama per rifiuti all'estero

- Un decreto urgente del governo per velocizzare i tempi della gara europea che stanno disponendo gli uffici di Ama, con l'ausilio della società del Mef Invitalia, per il trasporto all'estero di parte dei rifiuti romani fuori dai confini nazionali. Il decreto dovrà essere approvato in tempi rapidissimi. È questo - a quanto si apprende - uno dei punti su cui verte l'accordo concluso oggi tra Roma Capitale e Regione Lazio.(Rer)