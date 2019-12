Egitto-Ue: colloquio telefonico Al Sisi-Michel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, su Facebook. Le parti hanno discusso di una serie di temi regionali di mutuo interesse e dei mezzi per rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo, l'estremismo e l'immigrazione irregolare. Al Sisi e Michel hanno parlato anche del rafforzamento dei legami euro-africani, considerando che l'Egitto è presidente di turno dell'Unione africana. Il capo dello Stato egiziano si è congratulato con Michel per il nuovo incarico assunto e ha sottolineato la necessità di colpire le cause di questi fenomeni. (Cae)