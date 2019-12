I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Libano-Usa: sottosegretario Hale incoraggia politici ad attuare riforme - Il sottosegretario di Stato Usa per gli Affari politici, David Hale, si trova oggi in Libano per “incoraggiare i dirigenti politici a impegnarsi e attuare riforme durevoli che possono condurre il Libano alla stabilità, prosperità e sicurezza”. Lo ha dichiarato il rappresentante della diplomazia statunitense, dopo il suo incontro con il capo dello Stato, Michel Aoun, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Hale si trova in Libano “su richiesta del segretario di Stato Usa Mike Pompeo per incontrare i dirigenti libanesi con cui discutere della situazione attuale”. La “mia visita riflette la forza del partenariato tra i nostri due paesi”, ha aggiunto. Hale ha proseguito: “E’ giunto il momento di mettere da parte gli interessi dei partiti e di lavorare per l’interesse nazionale, per far avanzare le riforme e formare un governo che si impegni a realizzare queste riforme”. La visita di Hale in Libano giunge all'indomani della decisione di Aoun di designare Hassan Diab come premier incaricato per la formazione dell'esecutivo. (segue) (Res)