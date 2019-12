I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Iran: Rohani a Tokyo condanna il ritiro "irrazionale" di Washington dall’accordo nucleare - Il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, ha condannato oggi a Tokyo il ritiro “irrazionale” degli Stati Uniti dall'accordo internazionale sul programma nucleare della Repubblica islamica. Nella prima visita in Giappone di un capo dello Stato iraniano dal 2000, Rohani ha incontrato il premier nipponico, Shinzo Abe, alla ricerca di sbocchi commerciali e sostegno diplomatico dopo la dura politica di sanzioni economiche imposta dagli Usa contro il regime di Teheran. "Condanno fermamente gli Stati Uniti per essersi ritirati unilateralmente e irrazionalmente" nel maggio 2018 dall'accordo di Vienna concluso nel 2015, ha affermato Rohani. "Spero che il Giappone e altri paesi si impegnino per mantenere questa intesa", ha aggiunto, secondo quanto riferisce la stampa internazionale. Una volta il Giappone era uno dei principali acquirenti del greggio iraniano, ma il paese asiatico ha interrotto gli acquisti dalla Repubblica islamica dopo la politica di sanzioni economiche extraterritoriali imposta dagli Stati Uniti. (segue) (Res)