I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Sahel: esercito francese, uccisi 25 jihadisti al confine fra Mali, Burkina Faso e Niger - Circa 25 combattenti jihadisti sono stati “neutralizzati” dalla forza a guida francese Barkhane e dai suoi alleati africani in due operazioni distinte condotte nell’area di Liptako-Gourma, una vasta regione transfrontaliera al confine tra Mali, Burkina Faso e Niger. Lo ha annunciato l'esercito francese, secondo cui un primo attacco è stato condotto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre nella regione di Menaka, nel Mali orientale, e ha permesso di mettere fuori combattimento dieci membri dello Stato islamico nel Grande Sahara (Eigs), come confermato dal colonnello Fredéric Barbry, portavoce dell'esercito francese, durante un briefing con la stampa. Un secondo attaco è stato condotto invece nel nord del Burkina Faso dove le forze Barkhane hanno individuato un gruppo di individui armati e dotati di motociclette che si stavano preparando per un attacco armato, uccidendone 15 e requisendo diversi mezzi. (segue) (Res)