I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Eritrea: Africa Finance Corporation annuncia investimento di 150 milioni di dollari per sviluppo miniera di potassio di Colluli - Africa Finance Corporation (Afc), il principale fornitore di soluzioni infrastrutturali in Africa, ha annunciato un investimento strategico di 150 milioni di dollari nella società australiana Danakali. I fondi, si legge in una nota della compagnia, verranno utilizzati per lo sviluppo e la costruzione della miniera di potassio di Colluli, situato nella regione di Danakil, in Eritrea. Il progetto consiste in un ampio deposito di solfato di potassio, la cui costruzione è in una fase avanzata, le cui riserve sono stimate in 1,2 miliardi di tonnellate di sali di potassio. Con una durata prevista della miniera di circa 200 anni, il progetto rappresenterà un significativo vantaggio economico e finanziario per l’Eritrea, contribuendo fino al 10 per cento del prodotto interno lordo (Pil) del paese entro il 2021. (segue) (Res)