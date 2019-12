I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Guinea-Conakry: referendum costituzionale, opposizione grida al “colpo di stato” - L'opposizione in Guinea ha gridato al “colpo di stato costituzionale” dopo l'annuncio da parte del presidente Alpha Condé della convocazione di un referendum per la riforma della Costituzione, visto come un tentativo di correre per un terzo mandato alle elezioni presidenziali in programma nel 2020. “Questo non è altro che un colpo di stato costituzionale”, ha detto Fodé Oussou Fofana, vicepresidente dell’Unione delle forze democratiche della Guinea (Ufdg), principale partito di opposizione guineano. “Modificare o adottare una nuova Costituzione per rimanere al potere e prevenire il cambiamento democratico è una frode, un alto tradimento severamente condannato dalla Costituzione del 7 maggio 2010 e dalle organizzazioni africane”, ha aggiunto Fofana citato dai media locali. L’annuncio del referendum è stato dato dallo stesso Condé in un discorso trasmesso ieri sera dall’emittente televisiva nazionale. “Questa proposta sarà oggetto di un'ampia campagna di sensibilizzazione pubblica prima della sua adozione da parte del popolo sovrano”, ha affermato il capo dello Stato, senza specificare quando si svolgerà il referendum. (segue) (Res)