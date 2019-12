I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Congo-Kinshasa: Oms, riscontrato primo caso di ricaduta del virus ebola a Mabalako - Le autorità sanitarie della Repubblica democratica del Congo (Rdc) hanno riscontrato il primo caso di ricaduta del virus ebola nell’est del paese. È quanto reso noto oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un comunicato, secondo cui il caso è stato riscontrato a Mabalako, nella provincia del Nord Kivu. “Rari casi di ricaduta – nei quali un paziente che si è ripreso dall'Evd (ebola) ha di nuovo sintomi di malattia – sono stati documentati durante le epidemie passate, ma questa è la prima ricaduta documentata in questa epidemia”, si legge nella nota dell’Oms, secondo cui 11 nuovi casi di ebola sono stati confermati la scorsa settimana. “È un'unica catena di trasmissione, ma è preoccupante”, ha dichiarato Mike Ryan, capo del programma di emergenza dell'Oms, per il quale che la situazione a Mabalako è preoccupante anche a causa della vicinanza con la città di Butembo, centro commerciale popoloso e un tempo epicentro dell'epidemia. “Abbiamo avuto un grosso problema (a Butembo) solo 6 mesi fa, quindi c'è la reale preoccupazione che qualsiasi trasmissione continua a Mabalako possa potenzialmente infettare nuovamente Butembo”, ha aggiunto. L'epidemia di ebola nella Rdc, scoppiata nell’agosto 2018, ha finora contagiato oltre 3.300 persone e ucciso oltre 2.200, diventando la seconda peggiore mai registrata. Nonostante lo sviluppo di un vaccino e di trattamenti efficaci contro il virus, una recente ondata di violenza delle milizie ribelli e bande criminali vicino ai confini con l'Uganda e il Ruanda ha ostacolato gli sforzi per contenere l'epidemia. (Res)