I fatti del giorno - Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: portavoce forze Haftar, "resisteremo all'invasione turca" - La battaglia in corso a Tripoli "si sta spostando dalla lotta al terrorismo alla resistenza contro il colonizzatore ottomano". Lo ha dichiarato il generale Ahmed al Mismari, portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna), nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Bengasi. L'ufficiale fedele al maresciallo di campo Khalida Haftar ha affermato che "le milizie di Fayez al Sarraj stanno preparando alcune aree della Libia occidentale per ricevere le forze turche e le loro attrezzature tra pochi giorni". Queste zone includono "il porto marittimo di Misurata e la sua base militare, l'aeroporto Mitiga e il porto marittimo di Tripoli e il porto marittimo di Zuwara, a ovest di Tripoli", ha spiegato. Secondo al Mismari le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) "stanno anche lavorando per convertire il porto marittimo civile di al Khoms in una struttura militare per ricevere gli equipaggiamenti militari dalla Turchia". Il portavoce dell'Lna ha quindi minacciato nuovi raid aerei contro questi obiettivi. Inoltre l'ufficiale ha spiegato ai giornalisti presenti di "aver convocato una conferenza stampa in una giornata di festa come quella del venerdì per assicurare i civili di Misurata che colpiremo obiettivi militari ben precisi". Parlando dell'ultimatum di 72 ore lanciato alle milizie di Misurata a Tripoli affinché si ritirino dal fronte per evitare pesanti bombardamenti sulla loro città, l'ufficiale di Bengasi ha assicurato che verranno risparmiati gli obiettivi civili. A Misurata è dislocato anche l’ospedale da campo italiano con una presenza di circa 300 militari italiani nell’ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit). (segue) (Res)