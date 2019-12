I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Tunisia: oltre 9 milioni turisti da inizio anno, italiani in aumento del 21,4 per cento - La Tunisia ha accolto oltre 9 milioni turisti fino al 20 dicembre 2019, circa un milione in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le entrate del settore hanno superato quota 1,704 miliardi di euro (5,350 milioni di dinari tunisini), in aumento del 36,6 per cento in confronto al 2018. E’ quanto emerge dai risultati presentati quest’oggi in conferenza stampa dal ministro del Turismo e dell’artigianato, René Trabelsi. Questo miglioramento è "principalmente dovuto alla situazione di sicurezza e alla continuazione degli sforzi compiuti dal ministero in coordinamento con tutte le parti interessate e coloro che sono interessati dal settore del turismo tra professionisti, giornalisti e componenti della società civile", ha detto Trabelsi. (segue) (Res)