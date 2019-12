I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: deputato Al Dressi a "Nova", delegazione parlamento in visita negli Usa - Il presidente della Camera dei rappresentanti libica di Tobruk, Aguilah Saleh, guiderà una delegazione parlamentare a Washington su invito della Casa Bianca per discutere della crisi libica. Lo ha annunciato il deputato libico, Ibrahim Al Dressi, parlando con "Agenzia Nova". "I funzionari dell'amministrazione Usa hanno espresso il desiderio di incontrare il presidente della Camera dei rappresentanti, Saleh, per ascoltare la prospettiva del parlamento sui recenti eventi in Libia, in quanto è l'unico organo legislativo eletto direttamente dal popolo libico", ha aggiunto Al Dressi. "La Camera dei rappresentanti è desiderosa di comunicare la voce del popolo libico alla comunità internazionale in merito al suo rifiuto di palese interferenza straniera, in particolare dalla Turchia e dal Qatar, che sostiene gruppi estremisti nel paese e alimenta la criminalità transnazionale e i gruppi di trafficanti di esseri umani", ha concluso il parlamentare. La Camera dei rappresentanti è il parlamento monocamerale libico eletto nel 2014 riconosciuto dalla Comunità internazionale. L’organo legislativo libico sostiene le istanze del generale Khalifa Haftar e ritiene illegittimo il Governo di accordo nazionale di Tripoli, a sua volta riconosciuto dalle Nazioni Unite. Dopo l’avvio dell’offensiva militare a Tripoli delle forze comandante da Haftar, circa una quarantina di deputati libici che si rifiutano di riunirsi a Tobruk hanno deciso di istituire una sorta di sede “parallela” del parlamento nella capitale, all'hotel Rixos. (segue) (Res)