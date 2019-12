I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: portavoce premier incaricato, nuovo governo vicino al completamento - Le consultazioni per la formazione del prossimo governo della Tunisia “si stanno avvicinando al completamento”. Lo ha affermato Kais Argoubi, portavoce del capo del governo designato, Habib Jemli. La composizione del nuovo governo “dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni”, ha aggiunto Argoubi, assicurando che i componenti della squadra del governo dovrebbero essere resi noti nel fine settimana. Il capo del governo designato sta attualmente esaminando i profili dei candidati per i portafogli ministeriali, ha affermato il portavoce. Jemli, incaricato lo scorso 15 novembre di formare il prossimo governo, si è impegnato a rivelare la composizione del nuovo governo entro un periodo massimo di dieci giorni. Il premier designato ha incontrato il 12 dicembre scorso il presidente della Repubblica, Kaies Saied, per chiedere una proroga delle scadenze costituzionali per la formazione del governo. (segue) (Res)