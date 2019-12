I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Libia: Lna minaccia bombardamenti su Misurata se milizie non si ritirano da Tripoli - Il comando generale dell'Esercito nazionale libico (Lna) ha minacciato di effettuare pesanti bombardamenti sulla città di Misurata se le sue milizie, fedeli alle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), non si ritireranno da Tripoli. In una nota il comando dell'Lna ha dato 72 ore di tempo alle milizie di Misurata per ritirarsi non solo dalla capitale ma anche da Sirte altrimenti "colpiremo quotidianamente le milizie in città senza interruzione e intensamente". Le forze di Khalifa Haftar ammettono che i raid aerei di ieri notte su Misurata sono stati più intensi proprio in questa prospettiva con "un'operazione mirata su siti militari usati a Misurata per immagazzinare armi e attrezzature turche delle forze del Gna per distruggere l'intera capacità dei gruppi armati". A Misurata è dislocato anche l’ospedale da campo italiano con una presenza di circa 300 militari italiani nell’ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit). (Res)