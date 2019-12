Speciale infrastrutture: Spagna, l'energia rinnovabile per rivitalizzare aree rurali

- Lo sviluppo delle rinnovabili nelle aree rurali potrebbe dare slancio a quelle zone colpite dall'impatto della crisi economica. Ne parla il quotidiano “La Vanguardia” che cita l'esempio della campagna circostante di Totana (Murcia), Spagna, che ha cambiato il suo aspetto normale. Al quadro tradizionale delle colture di carciofi, broccoli, lattuga e uva da tavola, da settembre è stata aggiunta l'impressionante estensione di 248.000 moduli fotovoltaici del parco solare creato da Endesa attraverso la sua controllata Enel Green Power. La costruzione non è solo un impegno per le energie rinnovabili ma, con le recenti aperture di altre sei strutture simili in Estremadura, indica la strada a molte aree rurali del paese, che ora hanno un'opportunità chiave per la crescita sociale ed economica attraverso il sole. (Res)