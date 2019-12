Speciale infrastrutture: Francia-Portogallo, Engie acquista sei dighe da Edp

- Il gruppo energetico francese Engie rafforza la sua presenza nel settore idroelettrico in Portogallo. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, spiegando che Engie acquisirà per 2,2 miliardi di euro sei dighe dal gruppo energetico portoghese Energias de Portugal (Edp) attraverso un consorzio creato insieme a Crédit Agricole e Natixis. “Si tratta di una grande operazione”, ha detto il direttore generale di Engie, Isabelle Kocher. Le sei centrali sono situate nella vallata del fiume Douro, a nord del paese e hanno una capacità di 1,7 gigawatt. “Questa operazione accelera la messa in atto della strategia di Engie” che consiste “nell'essere il leader nella transizione a zero carbone”, ha aggiunto Kocher. (Res)