Speciale infrastrutture: Usa, sanzioni su Nord Stream 2 potrebbero entrare in vigore oggi

- Potrebbero entrare in vigore oggi le sanzioni approvate dal Congresso degli Stati Uniti contro le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella progetto Nord Stream 2, il gasdotto tra Russia e Germania in realizzazione nel Mar Baltico. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le misure sanzionatorie sono incluse nel bilancio per la difesa che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promulgherà oggi durante una cerimonia nella base aerea di Andrews, presso Washington. Gli Usa ritengono che il Nord Stream 2 sia uno strumento del Cremlino per rafforzare la propria influenza in Europoa approfittando della dipendenza dell'Ue dall'approvvigionamento di energia dalla Russia. Le sanzioni approvate dal Congresso degli Stati Uniti prevedono, tra l'altro, il congelamento dei beni nel paese delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla realizzazione del Nord Stream 2. Le persone fisiche potranno essere soggette al divieto di ingresso negli Usa. (Res)