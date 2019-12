Speciale infrastrutture: Albania, Eni firma un accordo per esplorazione di un blocco onshore

- Alla presenza del primo ministro albanese, Edi Rama, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha firmato con il ministro delle Infrastrutture ed Energia, Belinda Balluku, un production sharing contract per esplorare, con una quota di partecipazione del 100 per cento, il blocco denominato "Dumre", assegnato a seguito di una gara internazionale lanciata a settembre dalla Agenzia Nazionale Albanese delle Risorse Naturali (Akbn). Lo riferisce un comunicato stampa. Il blocco onshore Dumre, situato a circa 40 km a sud della capitale Tirana in un'area con buon potenziale di idrocarburi liquidi, ha un'estensione di 587 Km2. Il ritorno, dopo 20 anni, di Eni in Albania, paese che diventerà un importante punto di snodo per l'energia per l'Europa e l'area balcanica e che vede l'Italia già suo primo partner commerciale, rafforzerà ulteriormente l'eccellente relazione tra i due paesi. (Com)