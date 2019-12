Speciale infrastrutture: ministro albanese Balluku, contratto con Eni premessa per nuovi investimenti stranieri

- L’arrivo di Eni è una buona premessa per ulteriori investimenti stranieri in Albania. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Belinda Balluku, commentando la firma del contratto per l'esplorazione di un blocco onshore nel paese balcanico. "Dopo una lunga trattativa in cui vale la pena sottolineare che i nostri esperti hanno fatto un ottimo lavoro, stiamo firmando un accordo sugli idrocarburi. L'accordo stabilisce un nuovo standard di qualità, sia dal punto di vista tecnico che finanziario", ha affermato il ministro. Secondo Balluku, gli investimenti nel settore degli idrocarburi sono stimati in 1,5 miliardi di dollari e quelli previsti da Eni contribuiranno in modo significativo ad aumentare questa quota. Eni – ha aggiunto Balluku – “è una delle aziende più rinomate nel campo degli idrocarburi nel mondo e stabilisce degli standard elevati nella tecnologia e nei processi di lavoro in questo settore”. La compagnia italiana entrata nel mercato albanese negli anni Novanta per poi lasciarlo nel 1999 a causa dell’andamento negativo delle attività condotte sino a quel momento. "La firma di questo accordo con Eni non solo porterà benefici al bilancio dello Stato, ma la società avrà un approccio orientato alla responsabilità sociale", ha detto il ministro. (Alt)