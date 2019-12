Speciale infrastrutture: gnl, Giappone e Russia pronti a lanciare progetto da 9 miliardi di dollari

- Un gruppo di aziende e il governo giapponesi si prepara a lanciare un nuovo progetto da 9 miliardi di dollari per l’estrazione e l’esportazione di gas naturale liquefatto dall’Estremo oriente russo, in cooperazione con partner russi e statunitensi. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Il progetto, che coinvolge la major petrolifera statunitense Exxon Mobil, la compagnia di Stato russa Rosneft e Sakhalin Oil and Gas Development – un consorzio giapponese cui partecipa il ministero dell’Economia giapponese, assieme a Itochu, Japan Petroleum Exploration e Marubeni – potrebbe mutare il volto del mercato globale del gnl. I partner del progetto sono impegnati a discutere la produzione di gas naturale presso il sito del progetto Sakhalin 1, dove sono già in corso operazioni di estrazione di petrolio greggio. Il nuovo progetto prevede l’invio del gas in Russia tramite un gasdotto di 200 chilometri, e la produzione di 6,2 milioni di tonnellate di gas annuo, pari a quasi un terzo delle importazioni giapponesi di tale risorsa. Il piano iniziale prevedeva la vendita del gas tramite un gasdotto dal progetto Sakhalin 2, operato da Gazprom e Royal Dutch Shell, ma la formula è stata cambiata a causa di disaccordi in merito ai prezzi di vendita. Le parti coinvolte intendono assumere una decisione definitiva in merito all’investimento nel 2021, con l’obiettivo di avviare la produzione nel 2027. La Russia, secondo produttore di gas naturale al mondo dopo gli Stati Uniti, esporta quasi il 40 per cento della sua produzione domestica; una vasta porzione dell’export prende la via dell’Europa, ma Mosca si sta orientando sempre più verso i mercati asiatici. Il Giappone, primo importatore di gnl al mondo, punta a garantire un coinvolgimento nei processi di produzione, per premunirsi da fattori quali la crescente influenza della Cina sui paesi esportatori. (Git)