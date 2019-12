Speciale infrastrutture: Descalzi su contratto Eni in Albania, "paese è importante snodo energetico"

- L'Albania avrà un ruolo importante non solo per le sue risorse ma anche como snodo energetico tra l'Italia, l'Europa, i paesi dei Balcani e il gas proveniente dall'Oriente: lo ha detto l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Desclazi, durante la cerimonia a Tirana della firma di un production sharing contract per esplorare, con una quota di partecipazione del 100 per cento, il blocco denominato "Dumre", a circa 40 chilometri a sud di Tirana. "Se questo ruolo dovesse essere sfruttato bene, i vantaggi potranno essere grandi. Ma bisogna essere però preparati dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze, della geopolitica e della visione", ha sottolineato Descalzi. "Quello che faremo è di portare in Albania le nostre competenze, non solo tramite la formazione professionale, ma anche le nostre conoscenze, anche per quanto riguarda le perforazioni", ha detto Descalzi, spiegando che "i pozzi hanno una grande profondità e dobbiamo quindi realizzare tutto condividendo quanto abbiamo a disposizione. Il nostro impegno è la condivisione dal momento operativo a quello tecnico. E' fondamentale crescere inseme", ha sottolineato. L'amministratore delegato dell'Eni si è congratulato inoltre con le autorità albanesi "per essere riuscite a finalizzare dei negoziati complicati perché si tratta di costi, profitti a tanto altro. Questo però ci fa capire quanto siate motivati e quanto desiderio c'è stato perché possiate farcela", ha ribadito Descalzi. (Alt)