Speciale infrastrutture: Palermo (Cdp), da noi impegno per sempre più forte vicinanza al territorio

- "Questo è un esempio di come abbiamo fatto sistema tra l'Italia e l'Europa in modo efficace. E' il miglior esempio di come questo sistema finanziario possa essere al servizio dei cittadini. Cassa depositi e prestiti vuole ribadire il suo impegno per una sempre più forte vicinanza al territorio e sul tema delle infrastrutture. Spero che questo modello possa essere replicato in futuro per altre iniziative, per intervenire in tempi rapidi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, in occasione della firma a palazzo Chigi del contratto tra Banca europea per gli investimenti (Bei) e Cassa depositi e prestiti (Cdp) a supporto degli interventi della Protezione civile per gli eventi calamitosi, alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Rin)