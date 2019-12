I fatti del giorno - America Latina

- Colombia: parlamento approva riforma tributaria, previsto taglio tassa sul reddito e detrazioni Iva - Il parlamento colombiano ha approvato il progetto di riforma tributaria, 11 giorni in anticipo rispetto al termine imposto dalla Corte costituzionale. Secondo quanto previsto dal testo di legge le aziende pagheranno meno tasse sul reddito: la tariffa scenderà dal 33 al 30 per cento entro il 2022. Prevista anche la possibilità di detrarre l'Iva per l’acquisto di macchinari o attrezzature. Il provvedimento prevede inoltre il rimborso dell’Iva per le famiglie più povere e introduce tre giorni all’anno in cui sarà possibile acquistare articoli esenti dall’imposta sul valore aggiunto. I libri saranno esenti dall’Iva a partire 1 gennaio. Altra misura sul fronte sociale è il taglio dei contributi al sistema sanitario per i pensionati. Chi riceve un salario minimo pagherà l’8 per cento il prossimo anno e il 4 per cento a partire dal 2022. Le banche dovranno pagare un'imposta aggiuntiva che verrà utilizzata per finanziare la costruzione di strade nelle zone rurali e il 75 per cento dell'imposta sul patrimonio verrà utilizzato per finanziare il bilancio agricolo. Il progetto crea inoltre tre nuovi fondi con risorse pubbliche, tra cui uno per stabilizzare le rendite petrolifere e uno per la sostenibilità finanziaria del settore elettrico. Il ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, ha commentato che la riforma migliorerà la vita dei colombiani e aumenterà il gettito fiscale. Secondo le previsioni questo sarà nel 2020 superiore del 12 per cento rispetto al gettito del 2019, passando da 148 miliardi di pesos (44,5 milioni di dollari) a 158 miliardi di pesos (47,6 milioni di dollari). (segue) (Res)