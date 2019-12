I fatti del giorno - America Latina (3)

- Messico: Usmca, governo celebra primo via libera da congresso Usa - Diverse autorità del Messico incassano con soddisfazione il primo via libera dato dal Congresso Usa al nuovo Trattato di libero commercio dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Il testo è stato approvato giovedì dalla camera dei rappresentanti con 385 voti a favore e 41 contrari ed è ora atteso a un passaggio in Senato. "Con l'approvazione del T-Mec (questo il nome del trattato usato in Messico) sta per iniziare una nuova tappa di investimento e crescita per il Messico. La fase di incertezza si chiude. Andiamo avanti, una buona notizia", ha scritto sul proprio profilo twitter il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard. Il ministero dell'Economia segnala da parte sua che "con questo passo gli Stati Uniti inviano un messaggio contundente sull'importanza che attribuiscono all'integrazione economica dell'America del nord". Un plauso arriva anche dal Senato messicano, organo che ha già ratificato l'intesa: "Il trattato darà certezza economica e promuoverà la crescita nei tre paesi", ha detto il presidente della conferenza dei capigruppo, Ricardo Monreal. (segue) (Res)