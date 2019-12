I fatti del giorno - America Latina (5)

- Bolivia: governo ad interim, via nome ed effige di Morales da stadi e medaglie - Il governo ad interim della Bolivia ha deciso di rimuovere progressivamente il nome e l'effige dell'ex presidente Evo Morales dall'abbigliamento e dai campi sportivi, dalle medaglie e dai gadget. Una "presenza", ha spiegato il ministro dello Sport Milton Navarro, che Morales avrebbe preteso in cambio delle relative licenze di produzione. "I soldi non sono usciti dalle tasche di Evo Morales, sono stati tirati fuori dagli stessi boliviani e per tanto, si dovrà progressivamente cambiare tutti i nomi dei luoghi sportivi che hanno il nome di Morales", ha detto Navarro ai media locali. Il ministro ha poi parlato di un problema legato ai circa 800 indumenti e 500 medaglie stampate con il nome di Morales, che il governo intende dismettere: il fatto di averle commissionate senza poterle consegnare rappresenta per il ministro un possibile danno alle casse pubbliche, base per una eventuale causa cui starebbe pensando l'esecutivo. (Res)