A1 Milano-Napoli: scontro coinvolge 3 auto e mezzo pesante, code direzione Napoli. Un ferito

- Poco prima delle 15:30 sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra l'allacciamento con la Diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli è avvenuto un incidente al chilometro 579 con coinvolte tre autovetture e un mezzo pesante. Una persona è rimasta ferita ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale, i vigili del fuoco ed il personale della direzione 5 tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Al momento nel tratto interessato si circola su una corsia e si registrano 11 Km di coda verso Napoli in A1 e 7 km di coda in D19 Diramazione Roma Sud verso l'allacciamento con l'A1. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Monteporzio, di percorrere la Strada statale 6 "Casilina" verso Valmontone dove rientrare in autostrada verso Napoli. "Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti 'My Way' in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky Tg24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su Rtl 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network Tv Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24", si legge in una nota.(Com)