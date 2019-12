Metro A: commercianti piazza Barberini in Assemblea capitolina. "Con Giulio Cesare non sarebbe successo"

- Protesta in aula Giulio Cesare dei commercianti di piazza Barberini contro la chiusura dell'omonima stazione della metro A. "Una sola parola: vergogna", "Piazza Barberini abbandonata", sono alcuni dei cartelli esposti in Aula Giulio Cesare dove i negozianti hanno interrotto i lavori appena cominciati con grida verso gli scranni della presidenza. "Noi abbiamo aspettato un anno, Calabrese può perdere 5 minuti ad ascoltarci", ha scandito uno di loro chiedendo esplicitamente un incontro con l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese. "Piazza Barberini è nel centro di roma non è un'altra città. Non c'è una metro, siete voi che non avete rispetto per noi", ha proseguito gridando il commeriante. Poi, indicando la statua di Giulio Cesare dietro allo scranno del presidente dell'aula ha detto "Lì dietro, c'è Giulio Cesare con lui tutto questo non sarebbe successo. Siamo venuti solo in 10, potevamo essere in 200. Vogliamo sapere se la stazione metro Barberini apre o no". Alla fine ai commercianti è stato accordato un incontro con il presidente della Commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno e i capigruppo di maggioranza e opposizioni che si sta svolgendo presso la sala del Carroccio. All'incontro è arrivato anche l'assessore Pietro Calabrese.(Rer)