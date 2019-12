Energia: Monita, perfezionato il finanziamento inerente l'interconnettore Italia-Montenegro

- Arcus Financial Advisors e Herbert Smith Freehills – studio legale, rispettivamente financial advisor e consulente legale, hanno assistito Interconnector Energy Italia, consorzio costituito da più società cosiddette “energivore”, nel finanziamento in project financing di complessivi 231 milioni di euro volto ad acquisire da Terna la società Monita Interconnector, titolare della interconnessione elettrica ad alta capacità che collega Italia e Montenegro già realizzata e in esercizio a partire da fine dicembre 2019. Lo riferisce un comunicato stampa. L’operazione, del valore di 240 milioni di Euro oltre Iva, è stata realizzata in attuazione della legge 99/09 che, per lo sviluppo privato della capacità di interconnessione con l’estero, ha introdotto l’obbligo per le imprese energivore di finanziare e per Terna di realizzare linee elettriche di interconnessione “ai fini della realizzazione del mercato unico della energia elettrica”. L’interconnessione Italia-Montenegro ha una capacità complessiva di 600 MW, di cui 200 MW concessi in esenzione a Monita Interconnector. La linea è costituita da un cavidotto in corrente continua della lunghezza complessiva di circa 450 km, di cui ben 423 km sottomarini attraverso il Mare Adriatico. (segue) (Com)