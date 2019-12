Energia: Monita, perfezionato il finanziamento inerente l'interconnettore Italia-Montenegro (2)

- Monita ha assegnato la capacità di propria spettanza a traders privati a fronte di contratti di tipo “ship-or-pay” della durata di 10 anni a prezzo fisso, di fatto minimizzando il rischio di mercato. Il finanziamento dell’operazione è stato concesso da un pool di banche italiane ed internazionali composto da Unicredit (nella qualità anche di Banca Agente), Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, ING Bank N.V., MPS Capital Services Banca per le Imprese, Natixis Milan Branch, Société Générale Milan Branch e UBI Banca. L’operazione prevede anche un contratto di interest rate swap a totale copertura del rischio tasso sulla linea Senior del contratto di finanziamento. Le Banche sono state assistite dallo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, da RINA Consulting per la parte tecnica, da Poyry per la parte regolatoria e di mercato e da Italbroker per la parte assicurativa. Terna è stata assistita dallo studio legale BonelliErede.Arcus ha operato con un team coordinato dal CEO Stefano Cassella assieme ai Senior Partner Federico Mander e Riccardo Rossitto e alla Senior Analyst Stefania Gatti. Herbert Smith Freehills – Studio Legale ha operato con un team composto dai Partner Lorenzo Parola e Francesca Morra, dal Of Counsel Simone Egidi a dall'Associate Giacomo Gavotti, supportati dalla Senior Associate Teresa Arnoni, dagli Associate Andrea Coluzzi e Giulia Musmeci e dalla Trainee Vanessa Nobile. (Com)