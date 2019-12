Slovacchia: tasso disoccupazione scende a 4,92 a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia scende a novembre al 4,92 per cento (-0,02 rispetto a ottobre). Lo riferiscono in conferenza stampa Marian Valentovic, direttore generale del Centro per il lavoro, gli affari sociali e la famiglia (Upsvr), e Jan Richter, ministro del Lavoro, ripresi dall'agenzia di stampa "Tasr". Il numero di persone in cerca di un impiego che sono immediatamente in grado di lavorare è di 135.507 unità a novembre. Il numero totale, comprensivo degli inabili, è di 165.562 unità. Sei regioni riportano una diminuzione del tasso di disoccupazione, mentre l'area di Bratislava è quella con il calo più significativo. I posti di lavoro vacanti sono 97.783, ovvero 1.865 in meno su base mensile. Il numero maggiore si concentra nella regione della capitale; quello minore in quella di Banska Bystrica. (Vap)