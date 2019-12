Repubblica Ceca: produzione ridotta per manutenzione a centrale nucleare Temelin

- La centrale nucleare ceca di Temelin, in Boemia meridionale, ridurrà l'attività di produzione in entrambi i suoi blocchi nei prossimi giorni. Lo rende noto la società Cez che gestisce la centrale. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", il motivo del calo di produzione è da ascrivere ad operazioni di manutenzione. Uno dei due blocchi vedrà la sua produzione ridursi del 10 per cento, l'altro della metà. Entrambi torneranno a operare a pieno regime entro il 24 dicembre. (Vap)