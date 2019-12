Guinea-Conakry: referendum costituzionale, opposizione grida al “colpo di stato” (2)

- Secondo Condé, è necessario adottare una nuova Costituzione per sostituire quella redatta e approvata “frettolosamente” nel 2010 nel tentativo di porre fine al breve mandato di Dadis Camara, salito al potere con un colpo di stato nel dicembre 2008 dopo la morte del presidente di lungo termine Lansana Conté. La proposta di indire un referendum, più volte avanzata da Condé negli ultimi mesi, è stata sempre osteggiata dall’opposizione che teme possa essere un pretesto per il capo dello Stato per restare al potere oltre la fine del suo secondo mandato. Condé è al potere dal 2010 e il suo secondo e ultimo mandato quinquennale termina nel dicembre 2020. Contro la proposta di referendum i sostenitori dell’opposizione sono scesi in piazza a più riprese negli ultimi mesi provocando scontri con le forze dell’ordine che hanno causato la morte di almeno 14 persone (20 secondo altre fonti) in tutto il paese. (segue) (Res)