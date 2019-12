Guinea-Conakry: referendum costituzionale, opposizione grida al “colpo di stato” (3)

- Di recente i principali partiti di opposizione hanno contestato l'iniziativa presidenziale di avviare consultazioni su una possibile riforma della Costituzione. “Non ci saranno consultazioni, né referendum, né un terzo mandato”, hanno dichiarato in una nota congiunta i vertici del Fronte nazionale di difesa della Costituzione (Fndc), cartello che racchiude i principali leader di opposizione e membri della società civile. Condé aveva già annunciato di recente di aver chiesto al suo primo ministro, Mamady Youla, di condurre "consultazioni" con partiti politici, istituzioni, sindacati e società civile per proporre una nuova Costituzione. Per il capofila dell'opposizione Cellou Dalein Diallo, presidente dell'Unione delle forze democratiche guineane (Ufdg), la Carta attualmente in vigore "permette di esercitare le libertà e l'alternanza" al potere. "Possiamo riflettere a delle modifiche", ha aggiunto, "salvo per il numero e la durata dei mandati". Da parte sua, la direzione del Raduno del popolo guineano (Rpg), partito al potere, ha ribadito che "non si può impedire alle persone di avere un loro proprio punto di vista sul dibattito costituzionale", e sostenuto che il paese abbia "oggi più che mai bisogno di risanare il suo spazio costituzionale". (segue) (Res)