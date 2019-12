Guinea-Conakry: referendum costituzionale, opposizione grida al “colpo di stato” (4)

- Quello della riforma costituzionale è un tema caro a Condé, che in diversi interventi ha fatto allusione alla sua volontà di rivedere la Carta (che attualmente prevede un limite di due mandati presidenziali). "Esiste un dibattito sull'argomento, non lo possiamo negare", aveva affermato lo scorso mese di aprile il capo dello Stato parlando ad Abidjan, in Costa d'Avorio. "Il popolo guineano è un popolo sovrano (...). Non possiamo impedire alle persone di esprimersi se lo desiderano", aveva aggiunto Condé rispondendo ai giornalisti che lo interrogavano sulla possibile riforma costituzionale. I principali partiti di opposizione del paese hanno annunciato di recente la formazione di una coalizione per impedire al capo dello Stato di ricandidarsi per un terzo mandato alle prossime elezioni, in agenda nel 2020. Ad alimentare le polemiche su una possibile ricandidatura di Condé erano state le dichiarazioni rilasciate nel gennaio scorso dall'ambasciatore russo a Conakry, Alexander Bregadze, che in un intervento all'emittente televisiva nazionale guineana aveva definito l’ottantatreenne capo dello Stato guineano una figura "leggendaria e necessaria" per il futuro del paese. "Siamo realisti: siamo testimoni di una grande riuscita della Guinea, del suo presidente e del suo governo", aveva detto Bregadze, per il quale i ministri dell'esecutivo “entreranno nella storia della Guinea come la 'generazione Alpha Condé' “. (Res)