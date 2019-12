Marche: turismo, presentato progetto ponte ciclopedonale nell'Ascolano

- Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a San Benedetto, in provincia di Ascoli Piceno, ha presentato il progetto del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto che collega il Parco naturale della Sentina a Martinsicuro, nel Teramano. All'incontro, insieme a Ceriscioli c'era la vicepresidente regionale Anna Casini, il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto d'Annuntiis e il presidente della provincia di Ascoli Piceno Sergio Fabiani. Ceriscioli ha commentato: "Un'opera molto importante di grande impatto e bellezza che collega le ciclovie già esistenti e che a loro volta si collegano con la grande ciclovia Adriatica nazionale che da Venezia arriva al Gargano con 1200 chilometri di percorso. La Regione è capofila del progetto e, questo ponte, oltre a collegare le Marche con l'Abruzzo, collega già tratti realizzati negli anni dagli enti locali. Nella realizzazione del ponte metteremo una cura particolare anche nell'estetica. Con il sistema a "pettine" delle ciclovie delle Marche che consente di arrivare anche nelle aree interne, lavoriamo per far crescere la cultura della mobilità sostenibile e la riscoperta dei nostri territori. Nell'arco di dieci anni le Marche saranno una regione completamente collegata da ciclovie che attraversano tutto il territorio e saranno connesse con quella nazionale Adriatica. Noi vogliamo creare un rapporto col paesaggio e con la natura sempre più forte e più integrato, attraverso l'utilizzo della bicicletta, sia per i cittadini che per i turisti". (Ren)