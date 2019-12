Puglia: territorio, firmato accordo "bellezza" Regione-Città metropolitana di Bari con Belle arti

- È stato firmato, questa mattina, tra Città metropolitana di Bari, Regione Puglia, e accademia di Belle Arti di Bari il protocollo d'intesa per l'attuazione di modelli e pratiche di tutela, valorizzazione e promozione della bellezza del territorio, del paesaggio e dell'ambiente attraverso l'arte e la cultura. L'accordo, è stato sottoscritto dal sindaco metropolitano, Antonio Decaro, dall'assessore regionale alla Pianificazione territoriale, Alfonso Pisicchio, e dal presidente dell'accademia delle Belle Arti, Ennio Triggiani. L'assessore regionale Pisicchio ha affermato: "Questo protocollo è il naturale percorso di un lavoro condiviso con il sindaco Antonio Decaro per avviare politiche urbanistiche e sociali tese al miglioramento delle qualità della vita. Nel caso specifico in tutta l'area metropolitana. Il concorso di idee avrà il merito di rendere effervescente la progettazione delle opere rivolgendosi a una platea internazionale di professionisti. In Italia abbiamo una legge nazionale che prevede la destinazione del 2% in opere d'arte nell'ambito dei lavori pubblici, ma in realtà viene spesso disattesa. Oggi invece, proprio qui dall'area metropolitana di Bari, abbiamo deciso di mettere al centro la voglia di riscoprire le bellezze rivolgendoci ai giovani artisti. Penso che sia il miglior modo possibile per continuare sulla strada che ci porterà ad eliminare degrado nelle nostre periferie". (segue) (Ren)