Puglia: territorio, firmato accordo "bellezza" Regione-Città metropolitana di Bari con Belle arti (2)

- Il sindaco barese Decaro ha commentato: "Investire sulla cura della bellezza storica, artistica, architettonica e ambientale custodita nelle nostre città e inscritta nel paesaggio dell'area metropolitana significa non solo valorizzare spazi pubblici trascurati o poco fruibili, ma anche restituire ai cittadini il loro diritto a vivere pienamente i luoghi cui appartengono. Il protocollo d'intesa siglato dà corpo a questa volontà condivisa dalle istituzioni e dai cittadini, secondo un approccio sperimentale di ricerca artistica e culturale aperto al contributo delle associazioni, dei comitati e degli operatori economici e culturali. Io credo che l'arte e la bellezza non siano soltanto degli orpelli per distrarre l'attenzione dei cittadini da altri problemi, che spesso le città hanno, anzi, l'arte in tanti casi rende visibili luoghi che nella quotidianità spesso sono invisibili agli occhi. L'arte può accendere un faro in un luogo buio, può far scoprire un luogo che non conosciamo, può attirare l'attenzione delle istituzioni su una periferia, può accendere l'anima dei cittadini e creare in loro un'emozione e un nuovo senso di comunità". (Ren)