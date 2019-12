Speciale difesa: Iran, Parlamento Ue denuncia uso forza autorità contro manifestanti pacifici

- In una risoluzione votata ieri, i deputati europei denunciano l'uso sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza iraniane contro i manifestanti non violenti. Lo ha reso noto il Parlamento europeo che ha ricordato che almeno 304 persone sono state uccise, con molti feriti e migliaia di arrestati, dopo che "decine di migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran e in rappresentanza di tutti i segmenti della società hanno esercitato il loro diritto fondamentale alla libertà di riunione". Le proteste nazionali in Iran sono iniziate il 15 novembre, dopo che il governo ha annunciato un aumento del 50 per cento del prezzo del carburante. Le autorità hanno reagito in modo inaccettabile, affermano gli eurodeputati, esortando le autorità iraniane a rivelare il numero totale di morti e detenuti e informare tutte le famiglie i cui parenti sono detenuti. Le accuse di uso eccessivo della forza devono essere prontamente investigate e tutti gli autori devono essere assicurati alla giustizia. I deputati chiedono inoltre che l'Iran rilasci immediatamente il vincitore del premio Sakharov Nasrin Sotoudeh, che è ancora in carcere con una pena di 33 anni e 148 frustate. I deputati condannano fermamente la decisione dell'Iran di chiudere l'accesso a Internet alle reti globali, poiché ciò impedisce la comunicazione e il libero flusso di informazioni per i cittadini iraniani ed è una chiara violazione della libertà di parola. Invitando le autorità iraniane a rispettare i loro obblighi internazionali, i deputati sollecitano il capo della politica estera europea, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a continuare a sollevare preoccupazioni sui diritti umani con le autorità iraniane in occasione di riunioni bilaterali e multilaterali. (Beb)