Speciale difesa: Russia, ministero Sanità, cinque persone ferite dopo attacco a sede Fsb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque le persone rimaste ferite in seguito all'attacco di ieri pomeriggio a Mosca presso la sede del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). Lo rende noto il dicastero della Sanità russo, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "Cinque persone stanno attualmente ricevendo trattamento medico nelle strutture ospedaliere" di Mosca, si legge nel comunicato. L'ufficio stampa dell'Fsb ha in precedenza smentito le notizie apparse su diversi media secondo cui sarebbero stati tre gli autori dell’attacco a Mosca. L'aggressore era uno, e non vi sarebbe stata alcuna irruzione nell'edificio dell'Fsb. "L'aggressore era solo e non è riuscito a entrare nell'edificio dell'Fsb", ha detto alle agenzie "Tass" e "Ria Novosti" l’ufficio stampa del Servizio di sicurezza federale. (Rum)